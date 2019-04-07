Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"En büyük sorunumuz gol!"

Futbol gol işi. Golü atarsan işler kolaylaşıyor. Bizde de en büyük sorun budur. Bu konuda sıkıntılıyız. Birçok golü kaçırırken bir de maçı çevirebilme derdine düştük. Gol atmamız gerekiyor ve biz bu konuda becerikli değiliz.

"Defansif sorun kaliteyle ilgili değil"

Defansif geçişlerle ilgili konsantrasyonda sıkıntı var. Bu kaliteyle ilgili değil ama bizim sorunumuz golle ilgili. Atamıyoruz. Bu kadar üstün oynayıp, golü atamazsan sonunda da defansif konsantrasyonun dağılıyor. Sezonun özeti gibi bir maç oldu.

"Galatasaray maçları bayram olur"

Derbi farklı bir gelenek, farklı bir ortam. Fenerbahçe Kadıköy'de oynadığı Galatasaray maçları bayram havasında geçer. Oyuncular üzerindeki etkisi çok farklıdır bu maçların. Umarım o akşam mutlu olan biz oluruz.

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