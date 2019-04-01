Sarı-lacivertli forma altında defansif ön libero ve sol açık görevleri üslenen, ancak beklentilerin altında kalan 19 yaşındaki oyuncunun millî takımda ofansif olarak rol alıp ön plana çıkmasına Yanal da duyarsız kalmadı. Makedonya’nın 3-1 kazandığı Letonya maçında on numara olarak görev alan Elif’in 2 gol atmasının ardından Ersun Hoca, genç oyuncuyu bu pozisyonda kullanma kararı aldı.

Angelovski tavsiye etti

Bu mevkide Mehmet Ekici ve Zajc tercihleri olması Elif’in ilk on bir şansını azaltsa da Yanal’ın konuşup düşüncesini paylaştığı genç yıldız daha yüksek bir motivasyonla çalışmalarını sürdürmeye başladı. Makedonya’nın hocası Igor Angelovski, Letonya maçı sonrası “Elif’ten verim almak istiyorsanız onu hücum hattında oynatmalısınız” açıklaması yapmıştı. (Türkiye Gazetesi)