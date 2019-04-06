Ersun Yanal'dan flaş Dirar kararı

Yönetimle konuşan Ersun Yanal, “Dirar için gelen tekliflere kapalı olalım. Ona önümüzdeki sezonda ihtiyacım var” dedi.

06 Nisan 2019, Cumartesi 10:17
- A +
Ersun Yanal'dan flaş Dirar kararı

Ligin İlk yarısında alınan kötü sonuçlarla dalga geçip, güldüğü iddiasıyla kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın gelecek sezonki yapılanmasında kritik bir öneme sahip. Faslı oyuncuyu sağ önde Moses'ın yokluğunda, sağ arkada Isla'nın yedeği olarak ve ön liberoda Mehmet Topal'ın alternatifi olarak gören Yanal, kesinlikle kadroda tutulmasını istiyor.

YANAL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Ersun Yanal, "Dirar için gelecek tüm tekliflere kapalı olalım. Ona gelecek sezon ihtiyacım var. Planlarımda çok önemli bir yere sahip" dedi. (Takvim)

.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.