Ersun Yanal'dan flaş Barış Alıcı kararı

Sarı-lacivertli ekibin genç yeteneği Barış Alıcı, Giresunspor maçındaki performansıyla da hayal kırıklığı yarattı.

22 Aralık 2018, Cumartesi 15:08
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Ersun Yanal'dan flaş Barış Alıcı kararı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Giresunspor maçındaki performansıyla da hayal kırıklığı yarattı. 

 Sezona iyi başlayan ancak daha sonra Phillip Cocu tarafından unutulan Barış bu durumdan fazlasıyla etkilenmiş durumda. Özgüvenini iyice kaybeden genç futbolcunun son maçtaki basit hataları da bunun göstergesi oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal bir an önce sonuç almak zorunda olduğu için Barış’ın yerine daha hazır ve tecrübeli Ayew ile yola devam edecek. (Skorer)

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