Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma sonrası basın toplantısında iyi oynamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Elimizden geleni yapabildik mi? Hayır. Adaletin olmadığı bir yerde futbol da olmaz, bir şey olmaz. Fenerbahçe idari kararlarla, adil olmayan yöntemlerle yönetilecek bir camia olamaz. Herkes de ayağını bu konuda denk alacak. Ortam ciddi bir şekilde gerilmeye başladı ve bu gerginlik bize bir şey katmayacak. Hakemleri burada alıp kağıt parçası gibi bir o tarafa, bir bu tarafa atmıyoruz. Yanlış karar verir, saygı duyarız. Teknolojik bir standart koyduk, Avrupa’nın en iyisi, dedik. Sen gitmen gereken pozisyonda gitmiyorsan, bu aleniyse sen benim hakkımı nasıl yersin. Sen bana bu hakkı verdiysen yiyemezsin. Bu hakkı yiyorsan bunun hesabını kim verecek? Bu hakkı kim ödeyecek? Bu iş selfie çektirmeye benzemez, ciddi bir iştir. Sen VAR’a gitmen gereken pozisyonda gitmiyorsan, bana haber gelmedi diyorsan oradaki adam da uyuyorsa; bilmiyorum artık. Bakıyorum o kadar çok tepki var ki rakibin gördüğü pozisyonlarda gidiyorsun, tabi ki gideceksin. Bende varsa gideceksin. Bizimki yukarıda aşağıdaydı, olur olmazdı, yaptık tamam. Bu hakkı ve yetkiyi kimden alıyorsun, gitmemekte kim veriyor sana bu yetkiyi, hakkı? Ben bunu merak ediyorum.”

“BİR KAOS VARDIR GİDİYOR”

“Arkadaşlar bu şartlarda futbolu konuşmak bu kararları kabul etmek anlamındadır. Ben bu kararları kabul etmiyorum. Futbol konuşmak, takımımı konuşmak istiyorum” diye sözlerini sürdüren Yanal, şu ifadeleri kullandı:

“Gelecekte futbolla olması gerekenleri konuşmak istiyorum ama bunlara kilitlendik kaldık. Bir kaos vardır gidiyor. Kim elini ayağını çekecekse çeksin rahatlasın bu işler. Niye hep bunları konuşuyoruz? Sizler de bu konuyu değerlendirin, çok önemlisiniz. Medya bu konuda önder; topluma, halka açıklayan, aktaran ve olması gerektiği her şeyi ortaya koyanlarsınız. Bu sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için. Bizi istemiyorlarsa biz bir süre dinlenelim bypas yapsınlar. Belki ufak tefek kozmetik birtakım şeyler konuşsunlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu konuda ciddi olmak lazım. Sağduyulu olmanızı rica ediyorum. Mağlup olabilirdik. Bugün oyun için mutlu değilim, oyuncular da mutlu değil. Oyuncular da istediğimiz oyunu oynayamadık, dedi. Biz bazı hamlelerde geç kaldık, yanlış yaptık, dediler. Keşke bunları konuşuyor olsak. Ama kilitlendik kaldık. Adamın eline çarpmasa bizim oyuncunun önüne düşecek ve adam görmüyor VAR’da. Ben nasıl itham edeyim, adaletin olduğu yerde birilerini. Ben kendim için istediğim adaleti başkası için nasıl diyeyim. Yetkililer çıkıp konuşması gerekiyor. Altay çıktı 3 santim ölçmüşler, tamam doğrudur, uygulayın. Keşke futbol konuşsak.”

“ADALET İSTİYORUZ”

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk ile ilgili soruya yanıt veren Yanal, “VAR’dan uyarı geldi mi? Soramam. Nasıl sorayım ben bunu hakeme. Biz hakemlerle falan konuşmuyoruz adetimiz yok. Saygı duyuyoruz. Birinde var bir problem. Hatlar kesilmiş olabilir. Ben hiçbir hakem için bir şey düşünmüyorum. Bunu kondurmayı bile kendime yakıştırmıyorum. Bu konuda kanıt arayamam, bulamam. Nasıl yapabilirim bunu Ahmet bunu böyle yaptı falan diye. Biz bir teknoloji kullanıyoruz. Kullandığımız teknolojide normal TV yayınlarından çok net görüyor isem bunlar nasıl göremiyor? VAR sisteminde bazen inisiyatif hakeme bile kalmıyor. Önüne net ve düzgün şekilde konuyor. Keşke biz mağlup olsaydık 3-2 falan. Adaletli şekilde bu uygulama geçerliyse bizde bu uygulamanın geçerliliği konusunda adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun” dedi.

“LİGDEN ÇEKİLMEK BÜYÜK BİR KARAR”

Ersun Yanal , ligden çekilme konusuna da değinerek, “Bu büyük bir karar. Bu kararlar lafın gelişine göre olmaz. O kadar canın yanıyor ki artık. Futbol bir kural ve adalet içerisinde yapılması gerekir. Bu oyun oynanırken kural değişmez. Yarıda kural değişti. Hakemler kalecilerin ayaklarına bakmaya başladı. Seninle tavla oynuyoruz, sen beni yenmeye başlıyorsun, kural değiştiriyorsun” ifadelerini kullandı.

“BU İKLİMİ YARATAN KİMLERSE HEPSİ SALKIM SALKIM BİR GÜN DÖKÜLECEK”

Yanal, açıklamalarının devamında, “Bence bu iş Ümit Öztürk’lük değil. Bu iklimi yaratan kimlerse hepsi salkım salkım bir gün dökülecek. FIFA ve UEFA’nın yaptığı finansal Fair-Play’in anlamı da bu. Bu iş adaletli oynanmalı. Bu oyunu mümkün olduğunca adaletli bir organizasyon haline getirmeye çalışıyorlar. Bizse başka bir koşulun peşindeyiz. Özellikle bazı cenahlar, bu işin içerisinde olmaması gerekenler çekilmek zorunda. Bu iş tamamen kendine özgüdür. Eğer bu konuda bir intibaya bile meyil varsa, düşündüysen bile vardır. Bu kadar net ve keskindir bu çizgiler. Sen bu iklimi değiştirirsen gücü ve tarafı oluşturmaya başlarsın” diye konuştu.

Hakemlerin niyet okuyup okumadığı yönündeki soruya ise Yanal “Niyet hocası gelmedi, Gustavo’da da okumadılar. Keşke Gustavo’yu okuyup Vedat’ı okumasalardı” karşılığını verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, “İyi oynarsanız hakemleri de yenersiniz” söylemine cevap veren Yanal, “Biz Trabzon’da yenemedik hakemi. Bayağı da iyi oynadık, bazen olmuyor” şeklinde konuştu.

“BU İKLİMİ BOZAN KİM?”

Fenerbahçe’nin teknik patronu Ersun Yanal, VAR sistemi hakkında ise “Belki daha kötüsünü kazanırız, daha iyisini kazanırız. Çok net teknoloji kullanarak geldiğimiz bu noktada bu değerlendirme neden yapılmıyor? Gözünün içine baka baka neden değerlendirmiyorsun? Bunun cevabını kim verecek? Ben onu merak ediyorum. Kimseden hesap soramam, sorsam ceza yerim. Bu iklimi bozan kim? Biri şampiyon olacak. Şampiyonluklar tabii ki önemli. Ama bu iklimi mahvedenler ne olacak?” ifadelerini kullandı.



