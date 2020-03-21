Fenerbahçe'de corona virüs gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari çalışanlarda corona virüs belirtisi çıkmıştı. Kulüp kısa bir süre önce oyuncuların hiçbirinde corona virüs görülmediğini sadece bir idari çalışanın gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

YANAL'DAN MESAJ

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, geçmiş olsun mesajı yayınlayarak Fenerbahçe'nin yanından olduğunu gösterdi. Yanal, sosyal medya hesabından "Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim." paylaşımı yaptı.