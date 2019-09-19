Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak olan Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor.

OYNAYACAK DURUMDA AMA...

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu konusundaki kararın verildiği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ağrıları büyük oranda geçmesine rağmen 39 yaşındaki yıldızı riske etmek istemediği belirlendi.

BU HAFTA DİNLENECEK

Bu haftalı dinlenerek geçirecek olan Emre, 10 gün sonraki kritik Galatasaray derbisinde ise kaptan olarak ilk 11'deki yerini alacak.

ALANYA'DA YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Emre'nin yokluğunda Alanya deplasmanında orta alanda organize olamayan F.Bahçe, rakibine 3-1 boyun eğmişti.

SERDAR FORMA İSTİYOR

Sakatlığını atlatan Serdar Aziz, Ersun Yanal'dan A.Gücü maçında şans istedi

Sakatlığını geçen Fenerbahçeli Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal'a tamamen hazır olduğunu söyledi. Serdar, Yanal'a, "A.Gücü maçında oynamak istiyorum" dedi.