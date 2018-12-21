Ersun Yanal'dan diriliş planı!

Yanal, öncelikle özgüven aşılayacak. Sonra ciddi fiziksel yükleme yapacak. Kalmasını isteyeceği futbolcuları da yönetime bildirecek.

21 Aralık 2018, Cuma 08:29
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Ersun Yanal'dan diriliş planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin devre arasındaki hazırlık kampında 3 önemli hedef belirledi. Tecrübeli teknik adam öncelikle takıma mental yükleme yapacak ve takımda tavan yapan özgüven eksikliğini giderecek...

KAPASİTEYİ ZORLAYACAK...

Yanal, sonrasında çalıştırdığı her takıma yaptırdığı gibi çok ciddi fiziksel yüklemeler yapacak. Bu bakımdan Sarı-Lacivertli futbolcuları zor bir çalışma kampı bekliyor. Başarılı teknik adamın devre arası kampının sonunda takımda kalmasını isteyeceği futbolcuların listesini yönetime verip belirsizliği ortadan kaldıracağı da öğrenildi.

Kaynak: Takvim

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