Cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Fenerbahçe’de çalışmalar başlarken, teknik direktör Ersun Yanal da kadro hazırlığına başladı. Sakatların durumuna göre sahaya süreceği 11’i netleştirecek olan Yanal’ın aklındaki 1 numaralı isim Nabil Dirar. Beşiktaş derbisinde geri dönüşün kahramanlarından biri olan Faslı futbolcu, sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Rize maçında oynayamamıştı. Yanal, formsuz Isla’nın yerine Başakşehir karşısında Dirar’ı oynatmak istiyor. Sağlık heyetiyle de görüşen tecrübeli hoca, “Maça kadar mutlaka yetiştirin” dedi.

Skrtel Sürprizi olabilir

Orta sahada ve kanatlarda rekabet artarken, stoperde de belirsizlik var. Sadık’ın cezasında Serdar Aziz 1 gol atıp, 1 penaltı yaptırırken, Sadık bu hafta dönecek. Ersun Yanal iki isimden birini mecburen tercih edecek ancak sürpriz yapıp Skrtel’i de kulübeye çekebilir.