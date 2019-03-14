Bu sezon tam 16 transfere imza atan Fenerbahçe, yeni sezonda da köklü bir kadro değişimine hazırlanıyor. Sportif direktör Damien Comolli’nin sezon başında gerçekleştirdiği transferlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, bu sefer çok daha kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriyor. Kiralıklar dâhil olmak üzere sözleşmesi bitecek 12 oyuncusu olan Fenerbahçe’de Skrtel’in olumsuz cevap vermesiyle yeniden masaya davet edilmesi beklenen bir isim yok. Aksine sözleşmesi süren oyunculardan bazıları da elden çıkarılacak. Transferleri vaktinde gerçekleştirerek hem maliyetleri düşük tutmayı hem de adaptasyon sürecini çabuk atlatmayı planlayan sarı-lacivertliler, dünya çapında tarama yaparken özellikle Avrupa ve Güney Amerika’ya yoğunlaşmış durumda.

Yanal seçiyor

Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen transfer operasyonun en dikkat çekici yanı ise Sportif Direktör Damien Comolli’nin ekibinin dışarıda bırakılmış olması. Yetkileri kısıtlanan Fransız, artık transfer edilecek isimleri belirlemiyor. Yönetim, geleceği henüz belli olmayan Comolli’nin değil, aralık ayında kurulan yeni scout ekibinin verileri doğrultusunda hareket ediyor. Ekip, takip edilen oyuncularla ilgili hazırladığı dosyaları, oluşturulan veri tabanına yüklüyor. Bu bilgiler teknik direktör Ersun Yanal tarafından değerlendiriliyor. Yanal’ın taleplerine göre temaslar şekilleniyor. Comolli ancak bu süreçte devreye giriyor. Fransız, yönetici Selahattin Baki’yle birlikte, eline verilen listedeki isimler için görüşmeleri gerçekleştiriyor. İlk icraatı Miha Zajc olan yeni ekip yoğun bir şekilde çalışırken, Comolli harekete geçmek için, Yanal’ı bekliyor. (Türkiye Gazetesi)