Ersun Yanal'dan Benzia kararı! Bursa maçında...

Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı öncesi ilk 11 planlarında Benzia yok. Yerine Mehmet Ekici forma giyecek.

20 Ocak 2019, Pazar 11:04
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Ersun Yanal'dan Benzia kararı! Bursa maçında...

Antalya kampında, "İkinci yarının zirve takımı olacağız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak Bursaspor karşılaşmasında operasyona başlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kupada kaybedilen Ümraniyespor maçındaki performansından memnun kalmadığı Yassine Benzia'yı kulübeye çekecek. Yanal, Bursa deplasmanında orta alanın ön tarafında Mehmet Ekici'yi kullanacak. Yanal'ın özellikle Benzia'nın temposundan memnun olmadığı ve bu nedenle lig maçlarındaki sertliği kaldıramayacağını düşündüğü için oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi.

Frey bir adım önde

F.Bahçe'de sezonun formsuz ismi Slimani, Bursa deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Bursaspor maçı öncesinde santrforda kime görev vereceğine kesin karar vermedi. Ancak tecrübeli teknik adamın fiziksel devamlılığı nedeniyle Frey ile başlamayı doğru bulduğu ve skorun gidişatına göre Soldado'yu silah olarak oyuna sürmeyi planladığı kaydedildi. (Sabah)


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