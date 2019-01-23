Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanından da hayal kırıklığıyla döndü. Özellikle ikinci yarıda adeta ceza sahasına hapsolarak oynayan Sarı- Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal, transferlerin bir an önce yapılmasını istedi.

Yanal’ın başkan Ali Koç ile görüşmesinde, mutlaka orta saha ve kanada takviye yapılması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, bu iki bölgeye en kısa sürede transfer yapılması halinde takımın hem skor hem de oyun anlamında ciddi bir gelişim göstereceğine inanıyor.

4 aday var

Kanatta Victor Moses ile Arber Zeneli ön plana çıkıyor. Moses yüksek fizik gücüyle, Zeneli ise hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken isimler. Orta sahada ise Ersun Yanal’ın en çok istediği oyuncu Tolgay Arslan.

Ancak Beşiktaş, bu oyuncu için 4 milyon Euro’dan aşağı inmiyor. Ali Koç, Fikret Orman’la Tolgay konusunu bizzat görüşebilir. Eğer bir ilerleme sağlanamazsa, Leicester’ın Portekizli yıldızı Adrien Silva’nın sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor. Forvet için de Adebayor’un adı geçiyor.

Yusuf Dursun