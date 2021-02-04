Ersun Yanal 1-0 önde oynadıkları bölümde Veysel’in ikinci sarı karttan oyun dışında kalmasına ve Hakan Özmert'e Josef'in dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart bekledikleri pozisyonda oyunun devam ettirilmesine tepki gösterdi. Yanal, "Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz, çarşamba - pazar. Herkesin sinirleri gergin, hakemleri anlıyorum. Ama kardeşim bu hatayı yapıyorsan, yapmayacaksın bu işi" ifadelerini kullanıp hakem Alper Ulusoy'un kararlarına isyan etti.

'Bugün çok sinirlendim'

Yanal basın toplantısında ise tepkilerini sürdürdü. Antalyaspor'un hocası, "Biz hakemle baş edemedik. VAR da sorunu çözemiyor. Hatalar ile beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Yeteneksizsen, eğer problem yaşıyor ve bunları defalarca tekrarlıyorsan bu stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı. Bugün maalesef ben çok sinirlendim. Arkadaşlarım çok sinirlendi" dedi. Ersun Yanal sosyal medyada da tepkisini sürdürdü ve "VAR'a bakıp gerçeği göremeyenler aynaya bakıp hatasını görebilir mi bilmiyorum. Ama koca koca adamları soyunma odasında ağlatmaya da kimsenin hakkı yok. Ve sadece bir kişi çıkıp iki düdükle, bu sarsılmaya neden olmamalı. Herkes aynaya bakıp nerede hata yaptığına bakmalı" diye yazdı.