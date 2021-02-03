Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Antalyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Akdeniz ekibinde teknik patron Ersun Yanal, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Yanal, ''Sergen Hoca ile hedeflerini çok güzel kovalıyorlar, zevkle izliyoruz. İyi futbol oynuyorlar, hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerdir. Biz de kendi mücadelemizi götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

'Kardeşim bu hatayı yapmayacaksın!'

Maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösteren tecrübeli hoca, "Sistemi sorgulatmayın! Hepimiz çok üzgünüz. Pandemi var, 21 takım var. Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz. Herkesin sinirleri gergin. İstatistikler kısa etek gibidir, onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Antalyaspor 2 şut attı ama hakem 1 şut attı. Allah'tan o gol olmadı. Kardeşim bu hatayı yapmayacaksın. Bu hatayı yapıyorsan bu işi yapmayacaksın." ifadelerini kullandı.







