Yanal, toplam 480 dakika görev yapan 27 yaşındaki oyuncuya, “Çok kabiliyetlisin ama bu performansınla Fenerbahçe’de oynayamazsın. Kendine ihanet ediyorsun” dedi. Sezon başından beri defalarca uyarılan ancak bir reaksiyon vermeyen Alper’in kalan haftalarda toparlanma göstermemesi hâlinde satış listesine konacağı öğrenildi.

Sakatlara yoğun bakım

Liglere verilen ara Ersun Yanal’ın oyun planında önemli yer tutan Mehmet Topal, Dirar ve Valbuena’nın sakat olduğu Fenerbahçe’ye ilaç gibi geldi. Millî arada yoğun tedavileri devam edecek oyunculardan Topal ve Dirar’ın Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor. Valbuena ise Galatasaray karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ersun Yanal’ın isteği derbiye tam kadro çıkabilmek. (Türkiye Gazetesi)