Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi gö- reve gelen Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ilk yarının ardından yönetime sunduğu raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya gelen 57 yaşındaki teknik adamın, Sarı-Lacivertli takım ve futbolcular hakkında hiç de iç açıcı olmayan bir tablo ortaya koyduğu öğrenildi.

GİDENLERİN YERLERİ DOLMADI

Yanal’ın öncelikle kötü sonuçların futbolcular üzerinde yaptığı özgü- ven kaybına dikkat çektiği ve “Oyuncular, hata yaparım korkusu ile gerçek performanslarını sahaya yansıtamı- yor” dediği öğrenildi. Geçen sezon ligi ikinci tamamlayan kadrodan ayrılanlar olduğuna ve kadro dışılara da dikkat çeken tecrübeli teknik direktörün şu ifadelere yer verdiği kaydedildi:

SOL BEK VE STOPER ALINMALI

“Öncelikle takımın eksik bölgelerine takviyeler yapmamız şart. Slimani ve Soldado gerekli performansı veremedi. Bir tane forvet gerekldi. Bunun yanı sıra takımı yönetecek 10 numara diyebileceğimiz bir oyuncu alınmalı. Bunların dışında sol bekte Hasan Ali’nin yedeği yok. Stoperde de alternatif gerekiyor. Bu takvileri yapar ve takımın özgüvenini yükseltirsek başarı gelecektir.”

Kaynak: Star