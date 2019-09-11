Ersun Yanal: Zirveyi geri alacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın dünkü idmanı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, oyuncularına şimdiden hedefi belirledi... Tecrübeli çalıştırıcı, pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda çıkacakları karşılaşmanın kendileri için 1 maçtan fazla anlam içerdiğini söylediği bildirildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını hatırlatan Ersun Yanal’ın, “Süper Lig’deki ilk 2 maçımızda 6 puan aldık. Ancak Trabzonspor karşılaşmasında beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Trabzon karşısında aldığımız 1-1’lik sonuçla hem 2 puan kaybettik hem de ligde ikinci sıraya geriledik. Pazartesi günü lider Alanyaspor’la karşı karşıya geleceğiz. Alanyaspor maçını kazanırsak alacağımız 3 puanla liderliği de tekrar elde ederiz. Şampiyonluk hesapları yapmak için henüz çok erken ama eğer kazanırsak hem liderliği hem de rüzgarı arkamıza alırız” sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

‘Derbiye lider çıkmak önemli’

Ersun hoca, “Takımda görev alan herkes elinden geleni yapacak. Puan kaybı yaşamadan yolumuza devam etmek takımdaki olumlu havayı sürdürmemiz için çok önemli. Ligde sırasıyla Alanya, Ankaragücü ve Galatasaray’la oynayacağız. Galatasaray deplasmanına lider çıkmak bizim için çok önemli” diyerek sözlerini tamamladığı kaydedildi.

Yusuf Dursun