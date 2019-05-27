Ersun Yanal zirve dedi, 5. oldu

Ersun Yanal imza törenindeki açıklamasında, “İkinci yarıdaki puan cetvelinde zirvede yer alacak bir takım olacağız” demişti. Fenerbahçe, ikinci devrenin puan tablosunda 5.sırayı aldı.

27 Mayıs 2019, Pazartesi 06:01
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Ersun Yanal zirve dedi, 5. oldu

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamladı. Takımın başına geçen Ersun Yanal, imza törenindeki açıklamasında iddialı konuşarak, “İkinci yarıdaki puan cetvelinde zirvede yer alacak bir takım olacağız. İstatistikleri biz belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. Bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe, 32. haftadaki Akhisar galibiyetiyle ligde kalmayı garantiledi.

Sarı- Lacivertliler, son 4 lig maçının tamamını kazanınca hızla üst sıralada tırmanıp ligi 6 sırada tamamladı. Ersun Yanal’ın ‘Zirvesinde yer alacağız’ dediği ikinci yarıda 30 puanla, tablonun 5.’si oldu ve lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kaldı.

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