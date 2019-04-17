Ersun Yanal verdiği sözlerin çok gerisinde

Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunda işleri yoluna sokmak için son çare olarak Ersun Yanal’a sarıldı. Ali Koç, “Ersun Yanal gündemimizde olmadı, olmayacak” sözlerine rağmen takımın başına tecrübeli teknik adamı getirdi.

Yanal, 18 Aralık’taki imza töreninde, takımdan hiçbir beklentisi kalmayan camiaya umut saçtı: Biz ikinci yarıdaki puan cetveline baktığımızda, ligin yeni başladığını düşünecek olursak, zirvede yer alacak bir takım olacağız. Fenerbahçe’nin oynaması gerektiği gibi oynayıp sonucu oluşturacağız. İstatistikleri biz belirleyeceğiz...

Düşme hattıyla fark 6

Sezonun ikinci yarısında 11 hafta geride kaldı. Sarı-Lacivertliler, Ersun Yanal’ın verdiği sözlerin yanına bile yaklaşamadı. Fenerbahçe, sadece 4 galibiyet alırken, 5 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı ve 2 kez de yenildi.

Kanarya, topladığı 17 puanla; 27’şer puanla zirvede yer alan Galatasaray ve Beşiktaş’ın 10 puan gerisinde 7. sırada kendine yer buldu. Sarı- Lacivertliler, takım istatistiklerinin birçoğunda ise ilk 3’e bile giremedi. Fenerbahçe, genel puan tablosunda ise düşme hattının sadece 6 puan önünde...

İşte o maçlar...

18. Bursaspor (d) 1-1

19. Yeni Malatyaspor 3-2

20. Göztepe 2-0

21. Kayserispor (d) 0-1

22. A.Konyaspor 1-1

23. Beşiktaş (d) 3-3

24. Ç.Rizespor 3-2

25. Başakşehir (d) 1-2

26. Sivasspor 2-1

27. MKE Ankaragücü (d) 1-1

28. Galatasaray 1-1