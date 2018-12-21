Ersun Yanal ve Valbuena arasındaki ilk görüşmede neler konuşuldu?

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak Aykut Kocaman ve Phillip Cocu dönemlerinde kulübeden kurtulamayan Mathieu Valbuena'nın Ersun Yanal sonrası nasıl bir reaksiyon vereceği merakla bekleniyordu.

Yanal, Samandıra'ya adım atar atmaz ilk iş olarak Fransız yıldız ile bir toplantı gerçekleştirdi. Valbeuna'yı takımın lideri yapmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı düşüncelerini oyuncusuyla paylaştı.

Kendisini yıllardır beğenerek takip ettiğini ve Fenerbahçe'deki ilk döneminde transfer etmek istediğini de belirten Teknik Direktör Yanal, bu sözleriyle Fransız futbolcuyu rahatlattı.

Önceki dönemlerde yedek kalma korkusu ile sürekli bireysel oynama eğilimi gösteren Valbeuna artık bundan vazgeçmişe benziyor. Yanal'ın kendisiyle ilgili düşüncelerini öğrendikten sonra kafasındaki soru işaretleri dağılan ve formayı bırakma korkusunu üzerinden atan yıldız futbolcu; gereksiz ispat çabasına girmeyip, artık takım oyununa daha yatkın bir görüntü çiziyor.

Özellikle Erzurumspor maçında tek top oyununda başarılı olan Valbuena'nın bu şekilde devam ederse takımın lideri olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yanal ile ilk günden iyi bir iletişim kuran Fransız oyuncu, son maçta kenara alınmasına hiçbir tepki vermemiş, hatta yorulduğunu saha içinden kulübeye bizzat kendisi iletmişti.

Oyun planını Valbuena üzerinden kuran ve kendisini sahada serbest bırakan Yanal'ın özellikle ligin ikinci yarısında oyuncusundan çok daha farklı bir performans beklediği öğrenildi.

(Milliyet)