Ersun Yanal ve Comolli buluşuyor

Tatilini kısa kesip İstanbul’a dönen teknik direktör Ersun Yanal, soluğu sportif direktör Comolli’nin yanında aldı. Sarı-Lacivertliler’in iki önemli ismi sezon öncesi transferler ve kamp planlaması ile ilgili gelişmeleri masaya yatırıp, son şeklini verecek.

Geçen sezon Süper Lig tarihinin en kötü istatiklerini yaşayan Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa’nın da dışında kalmıştı. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe’de Yanal, önceki gün TV8 ve FB TV ekranlarında Fenerbahçe’ye destek amaçlı WinWin programında boy gösterdi. Tecrübeli teknik adam burada iddialı açıklamalarda bulundu.

‘En büyüğü biziz’

Yanal, “Oldukça heyecanlıyım. Biz maça çıkarken heyecan yaşıyoruz. Şu anda çok heyecanlıyım. Burada çok heyecanlıyım. Büyük Fenerbahçe’nin istediği sonuçları alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin en duyarlı sivil toplum örgütlerinden birisi belki de en büyüğü bizim camiamız. Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyon olacak. Diğer takımlarımız da yarışacak ama onlar kendilerine göre aralarında sıralamayı belirlesinler. Biz birinci olacağız” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun