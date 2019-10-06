Ersun Yanal: Vazgeçmek asla yok!

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Antalyaspor karşısında da Kadıköy’de 15 maç sonra ilk yenilgisini yaşayayan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal da takımının başında iç sahada 30 maç sonra ilk kez üzüldü.

Karşılaşma sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Yanal, “Lig eskisi gibi değil. Artık kolay maç yok. Antalyaspor karşısında yenilgiyi hak etmedik. Oyuncularıma, ’Şunu kötü yaptınız’ diyemem. Çok kötü bir tavır sergilemedik. Bazı oyuncularımızın büyük fedakarlıklarıyla bu iş gidiyor. Kendi orijinal mevkilerinde oynamıyorlar. Dirar’ın ya da Ozan’ın özverisinden hep bahsettim. Garry Rodrigues ile Victor Moses’ın sakatlıktan dönmeleriyle daha etkili bir takım olacağız” diye konuştu.

“Dirar’ın ufak bir fıtık sorunu da var. Sanırım bu hafta içerisinde onu bu sıkıntıdan kurtarırız” diyen Yanal, “Bu iş bir süreç. Analizlerimizi yapacağız. Bu takımdaki oyuncuların performanslarının sorumlusu benim. Daha iyisini yapacaklar. Şampiyonluk hedefinden ise asla vazgeçmek yok” ifadelerini kullandı.