Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında hızla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bunun için de ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapılacak. Birçok oyuncuyu gündemine alan Sarı-Lacivertliler’de Ersun Yanal, önceliği Kasımpaşa’nın yıldızı Trezguet’ye verdi. Mısırlı futbolcunun kulübünde mutsuz olduğu, ocak ayında gelen teklifleri değerlendirip ayrılacağı yönünde iddialar var. Trezeguet’nin ‘performans garantisi’ olduğuna inanan Yanal’ın yönetimden bu oyuncu için girişimde bulunmasını istediği kaydedildi.

Yine aynı hikaye

Birçok kez kadro dışı kalmanın kapısından dönen 24 yaşındaki futbolcunun, ayrılma talebini Kasımpaşa Yönetimi’ne ilettiği öne sürüldü. Trezeguet, sezon başında da Galatasaray’a gitmek için kriz çıkartmıştı. Mısırlı’ya bu kez de Arap ülkelerinden talipler olduğu için benzer sorunlar yaşandığı kaydedildi.

Başkanlar görüşecek

Ali Koç, Trezeguet pazarlıklarına başlamak için kolları sıvadı. Koç, Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner ile bir araya gelip ilk teklifini sunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Trezeguet transferini takas artı para formulüyle bitirmeyi planlıyor. Mustafa Denizli’nin kadroda görmek istediği Ozan Tufan’ı önerecek olan Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro da para teklif etmesi bekleniyor. Kasımpaşa cephesinin tavrına göre pazarlıklar devam edecek.

Yusuf Dursun