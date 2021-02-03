Ersun Yanal: Transfer yapmayan tek takımız

Ersun Yanal maç öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a şunları söyledi: "Aslında zemin kötü. Bu sene zeminden çok çekiyoruz. Buraya yaklaşık 1500 tane takım geliyor. 1500 takımın antrenman yaptığı tesisler çok güzel ama bizim zeminimiz oldukça problemli. Birçok altyapı problemi var. Umarım önümüzdeki dönemde buraya yakışan bir çim olur."

"Kırılgan bir takım vardı. Bu direnci artırmak gerekiyordu. 6 maçtır bunu fena tutmadık. 2 puan ortalaması yakaladık. Bizim aslında hedefimiz bu. 2 puan ortalaması ve buna yakın ortalamalar ile gitmek. Bir taraftan da genç oyuncularımızın kazanılması için çalışıyoruz"

"Biliyorsunuz transfer yapmayan, transferi kapalı olan tek takımız. Bunun da birtakım avantajları var ki bunu kullandığımızı, kullanacağımızı düşünüyorum"