Ersun Yanal, Tolgay için ne demişti?

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde Tolgay Arslan ile her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Tolgay son anda Beşiktaş’ı tercih etti.

Yanal, o dönemde gurbetçi futbolcuya ağır sözlerle yüklenmişti: Bana göre bir konuda el sıkışılıp, sözler verildiyse o iş bitmiştir. Maalesef etik olmayan bir sonuç. Umarım başarılı olur. Ancak yeteneklerimiz bizi bir noktaya kadar getiriyor. Umarım karakteri de onu bundan sonra çok daha iyi yerlere götürür ama umudum yok açıkçası!

Orta 3’lü tamamlandı

Ersun Yanal, Fenerbahçe’de 4-3-3 sistemini tercih ediyor. Yanal, Yeni Malatya karşısında Mehmet Topal’ın önünde Mehmet Ekici ve Yassine Benzia’yı oynattı. Benzia, yine vasatı aşamadı. Tolgay Arslan’ın transferinin bitmesinin ardından Fenerbahçe, orta 3’lüyü tamamlamış oldu.

Ersun Yanal, sakatlık ya da ceza olmadığı sürece Topal-Ekici-Tolgay orta sahasını bozmayı düşünmüyor. Bu futbolcuları kullanamadığı dönemlerde ise Jailson, Eljif, Alper, Ferdi ve Benzia hazır durumda olacak.