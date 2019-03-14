Ersun Yanal’ın ara transfer döneminde en çok istediği isim Tolgay Arslan’dı. Yanal, transferinin ardından Tolgay’ı 11’e monte etti ve takımın değişilmez isimlerinden biri haline getirdi. Ancak gurbetçi oyuncu son haftalarda performansı nedeniyle eleştiriliyor. Özellikle Başakşehir mücadelesinde, her iki golde de hatası olduğu gerekçesiyle Tolgay’a yönelik eleştirilerin de dozajı arttı. Ancak Ersun Yanal, öğrencisine haksızlık yapıldığı görüşünde.

‘Yardım etmeye çalışıyor’

Deneyimli teknik adam, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde 28 yaşındaki futbolcunun kendi görevini gerektiği gibi yerine getirdiğini söyleyip, arkadaşlarının açıklarını kapatmaya çalıştığına da vurgu yaptı. Yanal, “Tolgay, yediğimiz ilk golde sağ bek pozisyonunda rakibi önlemeye çalıştı. İkinci golde ise sol bekin olması gerektiği yerde Tolgay vardı. Arkadaşlarına yardım etmeye çalıştı. Eleştiri yapılırken, bunların da göz önünde bulundurulması gerek” sözleriyle öğrencisini savundu.

‘Pas hatası yapmıyor’

57 yaşındaki çalıştırıcı, Tolgay’ın, kendisine verdiği rolü iyi bir şekilde uyguladığını söyledi. Ersun Yanal, “Tolgay orta sahada, beklediğim gibi hatlar arasındaki pas köprüsünü kuruyor. Tabii ki daha iyi olabilir. Ancak hiç de kötü bir performans sergilemiyor. Her maçta en az pas hatası yapan isimlerin arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.