Ersun Yanal teşhisi koydu: Sert oynayacağız

Antalya kampında yüksek tempoda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal dizginleri ele aldı. Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan takımını ayağa kaldırmaya çalışan başarılı hoca, ekibiyle birlikte sabahlara kadar analiz yapıyor.

Oyuncu videoları, maçın görüntülerini tekrar tekrar izleyen Yanal, kötü gidişle ilgili ana teşhisi koydu. Tecrübeli taktisyene göre sorun; yumuşak futbol... Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan Ersun hoca, görüntüler üzerinden ilerlerken, hatalarını tek tek gösteriyor.

Yanal’ın öğrencilerine, “Böyle yumuşak futbol oynayan bir takım elbette kazanamaz. O devir bitti. Artık sert oynayacağız ve 90 dakika savaşacağız. Bu takımın ana hedefi, mücadele etmek ve kazanmaktır” dediği öğrenildi.

‘Adım adım yükseleceğiz’

Ligde sıkıntılı durumdan kurtulup, adım adım üst sıralara çıkacaklarını da söyleyen Ersun Yanal, “İkinci yarıda çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Oyun yapımız değişecek. Herkes kendini buna hazırlasın. 2019 yılında yükselen bir Fenerbahçe izlettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun