Ersun Yanal: Tek hedef var, o da şampiyonluk!

Topuk Yaylası kampı önceki gün sona eren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında da Boluspor’u 2-0 yenerken, teknik direktör Ersun Yanal genel bir değerlendirmede bulundu. Geleceğe dair yine oldukça umutlu konuştu. Topuk Yaylası’nda ilkleri yaşadıklarını söyleyen Yanal, “Genç oyuncularımız bizimleydi. U19 takımı ile gerçekleştirdiğimiz kamp Türkiye’de bir ilk. Aynı zamanda transferlerin önemli bir bölümü takıma katıldı, milli oyuncular erken döndü ve 11 günlük kampta sakatlık sorunu yaşamadık. Gerçek gücümüz bundan sonra ortaya çıkacak, önemli takımlarla hazırlık maçlarımız olacak” ifadesini kullandı.

‘Onlar geleceğimiz’

Yanal şöyle devam etti: “Abdülcebrail, Murat Sağlam, Yusuf Mert, Berke, Allahyar, Barış ve Ferdi gibi yeteneklerimiz var. Bu isimler hem Fenerbahçe’nin hem Türk Futbolu’nun geleceği olacak. Ancak öncelikli hedefimiz Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapmak. Tek hedefimiz bu. Işığı hem Topuk Yaylası kampında hem de Boluspor ile oynadığımız maçta gördüm”

Yusuf Dursun

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