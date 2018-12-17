Ersun Yanal taraftara seslendi: Her türlü fedakarlığa hazırız

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Sarı Lacivertli ekipte yeni teknik direktör Ersun Yanal, ilk resmi maçına çıkmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tesadüf, ilk maçımız ve doğum günüm. Önemli olan Fenerbahçe için doğum günü. Bir değişim için buradayız. Tekrar burada olmaktan ve yeni bir öyküyü yazmanın başında olmaktan mutluyum."

'Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum'

"Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan ve destekleyen Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi olması gereken mücadeleye ortak edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

'Taraftarın istekleri ve arzuları herkes için önemli'

"Fenerbahçe taraftarının ortaya koyduğu tavrı hepimiz çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe taraftarı, ülkede arkasında olduğu camiayı nasıl desteklemesi gerektiğini defalarca ortaya koydu. Taraftarın istekleri ve arzuları herkes için önemli. Sorumluluğumuzu biliyoruz."

'Her türlü fedakarlığa hazırız'

''Elbette 2-3 günde bir şeyleri değiştiremezsiniz ama oyuncuların mental olarak Fenerbahçe taraftarı ile buluşması iyi olacak. Fenerbahçe'nin yarışın içinde olmasını sağlamak hepimizin görevi ve biz de bunu sağlamak için her türlü fedakarlığa hazırız."