Ersun Yanal takımını kuruyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, kendi takımını kuruyor.

Yakın zamanda bazı yetkililerle yaptığı sohbette sezon başı yapılanmasını ve transferleri eleştiren Yanal, bu söylemini destekleyen hamlelerine devam ediyor. İlk olarak Yassine Benzia’yı TFF listesine almayan deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuyu Avrupa Ligi’nde Zenit maçının kadrosuna da dahil etmedi. Slimani ve Frey’i yeterli görmeyen tecrübeli çalıştırıcı bu iki futbolcuyu son derbi maçın kadrosuna dahi almadı. Zenit maçında Soldado, UEFA listesinde yer almamasına rağmen maça forvetsiz çıktı. Skor nedeniyle de Islam SIimani son bölümde mecburen kullanıldı.

Son olarak Ersun Yanal’ın Beşiktaş önünde derbide sahaya çıkardığı kadroda sportif direktör Damien Comolli’nin doğrudan transfer ettiği hiçbir isim yoktu. Benzia, Slimani, Frey, Jailson ve Ayew gibi isimler ya kadroda yoktu ya da yedek kulübesindeydi. Bu gelişmeler artık tecrübeli çalıştırıcının kendi takımını kurmaya başladığını gösteriyor.

Comolli’nin transfer ettiği oyunculardan çok mevcut ve kendisinin onay verdiği isimlerle yola devam ediyor.

(Milliyet)