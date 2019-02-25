Ersun Yanal takımına güveniyor

Phillip Cocu ve Erwin Koeman’ın ardından takımın başına gelen teknik direktör Ersun Yanal, Sarı-Lacivertliler’in başındaki ilk büyük maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Bu sezonun ilk yarısında, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş’a karşı tek bir galibiyet alamadı. Trabzon’a yenilen, diğer rakipleriyle berabere kalan Sarı-Lacivertliler’de Yanal, Samandıra’da oyuncularına derbi motivasyonu aşılamaya devam ediyor.

Son idmanın ardından futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adamın, “Büyük maçlara çok iyi motive olan bir ekibiz. Her iki takım için de kritik bir maç olacak. Avrupa Ligi’nde kötü bir sonuç aldık ve taraftarlarımızı üzdük. Artık barış zamanı geldi” dediği öğrenildi.

'Kulaklarınızı tıkayın'

Yanal’ın, “Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Sizlere olan inancım tam. Rakip sahada çıkıp, elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. 90 dakika, taktik disipline bağlı kalmak ve mücadeleyi 11 kişi tamamlamak çok önemli. Asla tribünlerle, rakiple ya da hakemle uğraşmayın. Sadece futbolunuza odaklanın. Dış etkenlere kulaklarınızı tıkayın. Sakin kalın ve galibiyete odaklanın” ifadelerini kullandığı bildirildi.