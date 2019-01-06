Ersun Yanal, Sow'u veto etti!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow, yönetime mesaj göndererek "Dönmek istiyorum" dedi. Teknik direktör Ersun Yanal "İhtiyacımız yok" diyerek eski golcüsünü veto etti.

06 Ocak 2019, Pazar 16:03
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Ersun Yanal, Sow'u veto etti!

Ersun Yanal yönetiminde 2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi...

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Dubai formasını giyen ve şu anda boşta olan Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi.

Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.

Tecrübeli golcü Moussa Sow ile Fransa'dan birkaç kulüp ilgileniyor. (Sabah)

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