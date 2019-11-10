Ersun Yanal: Sorumlu benim!

Fenerbahçe’de, Kayserispor yenilgisi sonrası Kasımpaşa’dan alınan üç puan, şampiyonluk yolunda ve milli ara öncesi takıma büyük moral verirken, ortaya konan futbol ise genel anlamda soru işaretleri yarattı. 3-2 kazanılan mücadelede rakibin 10 kişi kalması bile Sarı-Lacivertli futbolcuları ateşlemeye yetmezken, Kruse ve Emre’nin yokluğu maç boyunca hissedildi. Fenerbahçe camiası alınan üç puanla teselli olurken, kamuoyunda ise sergilenen futbol masaya yatırılıp, teknik heyet ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi oldu. Kötü futbolun yarattığı görüntüden memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal ise durumun farkında olduklarını belirtti.

‘Eğer böyle oynarsak...’

Tecrübeli çalıştırıcı, “Sahada oynayan futbolcuları suçlamak en kolayı. Bütün sorumluluk bana ait. Oyuncuları sahaya çıkaran benim. Sorunun da çözümün de noktası benim. Elbette bu bu oyunu değiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Çünkü böyle oynarsak, hedeflediğimiz yerlere gelemeyiz. Milli arada mutlaka eksiklerimiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışacağız. Sakatların da tamamen takıma katılması ile Malatyaspor maçı ile birlikte çok daha iyi bir takım haline geleceğiz” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun