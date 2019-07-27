Ersun Yanal: Sonuç değil karakter önemli

Başarılı çalıştırıcı, “Buradaki maçların bir karakteri var. Skordan çok oyuncularımın saha içerisindeki tutumları, ortaya koydukları karakter beni daha çok ilgilendiriyor. 4 maçımız daha var. yaklaşık 3.5 haftalık bir süremiz kaldı” diye konuştu. Yanal, Audi Cup ile ilgili olarak, “Turnuva bizim için prestij. Avrupa’nın en önemli takımlarıyla böyle bir organizasyona katılmak önemli” dedi. Tecrübeli teknik adam, Transfer çalışmalarının erken başladığını ancak Avrupa’da bile kolay gitmediğini söyledi. Yanal, buna rağmen bir an önce bu konuyu halledip takım olma sürecinin tamamlamaları gerektiğini belirtti. Başarılı teknik adam, Jailson’un stoper performansından memnun olduğunu sözlerine ekledi.