Ersun Yanal: Son sözü biz söyleyeceğiz!

Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı son derece üzgündü. Şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de Yanal, karşılaşma sonrası şunları söyledi: “Bu kadar çok gol pozisyonuna girdiğimiz, oyuna hakim olduğumuz, rakip sahada gol pozisyonu ürettiğimiz bir maçı ne yazık ki kaybettik. Nizami bir gol atarak kaybettik. Birilerinin istediği olmayacak ve biz istediğimizi alacağız. Oyunu bırakmadık, kazanmak için her şeyi yaptık. Top çizgiden çıkmadı. Sadece gol atamadığımız için eleştiri olabilir. Oyunun tam anlamıyla hakimi bizdik ve kazanmak için her şeyi yaptık. Bu yüzden üzgünüz.”

‘Transfer dönemi bitti’

“Daha çok maç var ve yarışta bazı şeyleri konuşmak için erken. Futbola olan katkımız, duruşumuzla Fenerbahçe için elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe, bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek. Transfer dönemi ise tamamlandı ve bitti. Başka diyecek bir şeyimiz yok.”