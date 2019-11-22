Ersun Yanal sol bek istiyor

Fenerbahçe, Kolarov’u kadroya katamayınca sezona tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile başladı. Başarılı oyuncunun AUDİ Cup’da yaşadığı sakatlık, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Ersun Yanal çözümü, sağ kanat oyuncusu Dirar’ı savunmanın soluna çekmekte buldu.

İsla’nın da sakatlanması sonrası, normalde Dirar’ın oynayabileceği mevkiye orta saha oyuncusu Ozan Tufan geçmek zorunda kaldı. Benzer sıkıntıların yaşanmaması için Ersun Yanal, mutlaka sol bek takviyesi yapılmasını istiyor.