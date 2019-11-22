Ersun Yanal sol bek istiyor
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın AUDİ Cup’da yaşadığı sakatlık, taşların yerinden oynamasına neden olmuştu. Deneyimli oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından birçok farklı seçenek deneyen Ersun Yanal, benzer sıkıntıları yaşamamak için mutlaka sol bek takviyesi yapılmasını istiyor.
Fenerbahçe, Kolarov’u kadroya katamayınca sezona tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile başladı. Başarılı oyuncunun AUDİ Cup’da yaşadığı sakatlık, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Ersun Yanal çözümü, sağ kanat oyuncusu Dirar’ı savunmanın soluna çekmekte buldu.
İsla’nın da sakatlanması sonrası, normalde Dirar’ın oynayabileceği mevkiye orta saha oyuncusu Ozan Tufan geçmek zorunda kaldı. Benzer sıkıntıların yaşanmaması için Ersun Yanal, mutlaka sol bek takviyesi yapılmasını istiyor.