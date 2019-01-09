Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada kapatan Fenerbahçe özellikle gol yollarında etkisiz kalmıştı. On yedi maçta rakip fileler 16 kez havalandırırken büyük ümitlerle transfer edilen İslam Slimani, 14 mücadelede bir defa skor üretebilmişti.

Soldado ise 7 defa forma şansı bulduğu lig sınavında çerçeveyi tutturamamıştı. Yedek güç olması beklenen Frey’in 10 maçta 3 gol kaydetmesi düşük bir istatistik olmasına rağmen, İsviçreli kötünün iyisi olarak ön plana çıkmıştı. Buna rağmen devre arasında golcü transferi planlanmadı. Hem ekonomik şartlar hem de mevcut oyuncuların elden çıkarılamaması sebebiyle teknik direktör Ersun Yanal mecburi bir çalışma içine girdi. Golcülerle yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam, özellikle Slimani ve Soldado’nun yüksek potansiyellerini ortaya çıkararak sıkıntıları aşmayı planlıyor.

SLIMANI'YE İNANIYOR

Sadece antrenmanlarda değil, mesai dışında da golcülerle ilgilenen Ersun Yanal, sohbet edip, dertlerini dinlediği oyunculara moral aşılayarak özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı oluyor.

Yanal’ın özellikle üzerinde durduğu isim ise Slimani. 2015-16’da Sporting formasıyla 46 maçta 31 gol kaydederek Premier Lig biletini kapan, ancak Leicester ve Newcastle da bekleneni veremeyen Cezayirli, Yanal’ın ikinci yarıdaki en önemli gol silahı olacak. Slimani’nin maç kasetlerini izleyen Yanal, golcü oyuncuya eksiklerini anlatırken, onun istek ve beklentilerini de değerlendiriyor. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vaat eden Yanal, daha çok koşan ve daha çok mücadele eden takımda, Slimani, Soldado ve Frey’in de patlama yaparak çok fazla skor üreteceğine inanıyor.(Türkiye Gazetesi)