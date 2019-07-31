Ersun Yanal: Skor dışında başka etkenlere de bakıyorum

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın Bayern Münih maçı sonrası düzenlenen basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Prestij ortada"

Fenerbahçe bu tür turnuvalara katılmalı. Prestiji ortada. Bu zaten bir hazırlık turnuvası. Burada olmak önemli. Skor dışında başka şeylere bakıyorum burada. Eksiklerimizin olmasını bir mazeret olarak kabul etmiyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün bir sıkleti vardır.

"Diğer maçlarda kötü değildik"

Çok kısa süre içerisinde eksikler de giderilecktir. Wolfsburg ve Hertha maçlarında kötü değildik. Bugün de 1-0 geriye düştüğümüzde eksik kalmıştık. Diğer gollerde de bireysel hatalar vardı. Bugün orijinal pozisyonlarında olmayan oyuncularla oynamak zorunda kaldık.

Hücum hattında önemli bir takımız. Kruse ve Muriç önemli katkı verecektir.

"Dirar iyi bir profesyonel ve düzgün bir profil"

Bizler severken biraz fazla can acıtabiliyoruz. Sevgiyi abartabiliyoruz da. Nabil zaten sol bek oynadı. Onun mevkisi de değil. Onun profesyonelliğini ve coşkusunu biliyorum. Mücadele eden ve koşan bir oyuncu. Düzgün bir profil. Zate henüz 2 gün önce takıma kavuşmuştu.