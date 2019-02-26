Ersun Yanal: Şenol hoca da biliyordur!

Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

Biz iyi bir takımız. Takım olmak zor bir iş. Uzun süre isteyen bir iş. Birbirimize tutunmamız gerekiyordu. Bir kişiyle oynanan bir oyun değil bu. Her oyuncu kötü oynayabilir. 1 ya da 2 oyuncuya bağlamak yanlış olur. Takıma bir mesaj yollamak gerekiyordu. Birlikte oynamaya başlayınca gücümüz ortaya çıktı. Maç gitti geldi. Bize de dönebilirdi. Fenerbahçe asla bu sıraların takımı değil. Ancak içimize bu korku girince de yönetmesi kolay değil. İnan Fenerbahçe dedik, inanıyoruz ve inandık. Artık hiçbir mazaret uydurmadan önümüze bakıp, bütün maçlarımızı kazanmalıyız.

Taraftara söylenecek hiçbir şey yok. Onalr her zaman haklıdır. Fenerbahçeli olmak onların kalplerinde ruhlarında var. Onların verdiği destek her zaman büyük destek. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü diyorum hep. Bu sene şampiyon gibi oynayıp, seneye de şampiyon olmalıyız.

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Ersun Yanal'ın genel basın toplantısındaki açıklamaları:

Takım olma konusundaki gecikme bize bedel ödetti. Bundan mutlu olduğumu söyleyemem ama bugün taraftarımıza en azından bir geri dönüş yaşatabildik. Bundan sonra oynadığımız her karşılaşmada gereken skorları alarak devam etmeliyiz.

Futbol takım oyunu. Sadece benim devre arasında yaptığım konuşma önemli değil. Kariyeri yüksek oyunculardan oluşan bir takımız. Isla'nın da kötü oynadığı için oyundan çıktığı yorumunu kabul etmiyorum. Bir refleks göstermek durumundaydık. Orada ne konuştuğumuzdan çok oyuncuların bunu nasıl gerçekleştirdikleri önemli. İki oyuncu değiştirerek gerçekleşecek bir durum değil.

Şenol Güneş'in 'Fenerbahçe büyük takım maçlarına iyi konsantre oluyor' açıklamasıyla ilgili olarak:

Biz büyük bir takımız. Biz büyük takım, küçük takım diye ayıramazsınız. Bence Şenol Hoca da bunu biliyordur.