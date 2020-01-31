Ersun Yanal: Saygı duyulacak rakip

Sarı-Lacivertliler, pazar ve pazartesi gününü izinli geçirdikten sonra salı gününden itibaren Trabzonspor mesaisine başladı. Ersun Yanal ve ekibi, Bordo- Mavililer’i analiz etmek için adeta gece gündüz mesai yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine bir yandan Trabzon’u teknik olarak ezberletirken, bir yandan da motivasyon konuşmalarıyla hazırlamaya çalışıyor. Ersun Yanal, takımla yaptığı son toplantıda Bordo-Mavililer’in ne kadar güçlü bir takım olduğuna dikkat çekti. Yanal, “Karşımızda ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olacak. Son dönemde iyi bir form yakaladılar. Ayrıca sahalarında oynadıkları zaman taraftarlarıyla çok iyi bir şekilde bütünleşiyorlar. Kısacası karşımızda saygı duyulacak bir rakip olacak. Biz de buna göre oynamalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Aklınızdan çıkarmayın’

58 yaşındaki teknik adam, “Böyle bir takım karşısında galip gelmek için 90 dakika boyunca savaşmamız, mücadele etmemiz şart. Bir anlık motivasyon kaybı bile çok pahalıya patlar. Sahada olduğunuz sürece bunu aklınızdan çıkarmayın” uyarısında bulundu.

Yusuf Dursun