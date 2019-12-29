Ersun Yanal: Şampiyon olacağız! Hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum!

Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum"

İlk ve son maçları oynamak zordur. 17 maçlık bir peryiodu tamamlama açısından kolay olmadı. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Çok iyi oynadığımız, forse ettiğimiz maçlarda kazanamamıştık. Bu akşamki, oyuncularımıza yapılan sert faullerden dolayı yapılan hakem değerlendirmelerini kamuoyuna bırakıyorum. Sakatlık yaşamamamız iyi.

"Şampiyon olacağız"

Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda...

"6'sı akşamında sorulara cevap vereceğiz"

Transfer dönemi için her zaman hazırız. Her zaman belli bir çalışma içindeyiz. 6'sı akşamında yapılacak olan basın toplantısında bunları konuşuruz. Burada hem devre arasını hem diğer konuları konuşacağız. Zaten başkanımız da konuştu. O yorum yapmışken bana da konuşmak düşmez ama o akşam yemekte birçok soruya cevap vereceğiz.

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