Ersun Yanal sakatlık istemiyor!

Kötü başladığı sezonu iyi kapatmakta kararlı olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın tek korkusu sakatlıklar. Oyuncularına güvenen ve takımın çalışma temposundan son derece memnun olan tecrübeli teknik adam, planlarının sekteye uğramaması için kadroda eksik istemiyor. Yüksek tempoda özellikle adale ve kasık sakatlıklarından çekinen Yanal, performans antrenörü Niyasi Eniseler’e sıfır tolerans talimatı verdi. Her oyuncu için bireysel program hazırlayan sarı-lacivertliler, düzenli uyguladıkları testlerle gelişmeleri takip ediyor. Oyuncular da kendilerine özel hazırlanan programlar üzerinden giderecek eksiklerini gideriyor.

YORGUNLUĞU DONDURUYORLAR

Millî arada dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık verilirken, yüksek tempolu bu çalışmalarda herhangi bir sakatlık yaşanmaması, uygulanan hassas takip sayesinde mümkün oldu. Düzenli periyotlarda oyunculardan alınan kan örnekleriyle yorgunluk seviyelerini takip eden sağlık ekibi, seviyesi yükselen isimleri buz saunasına yönlendirdi. Isının eksi 130 dereceye kadar düştüğü bu sistemde oyuncular yaklaşık üçer dakika geçiriyor. Kriyoterapi adlı bu uygulamada beyin serotonin ve endorfin salgılayarak bedene enerji veriyor. Sağlık heyeti dinlenme ve beslenme çalışmalarıyla oyuncuları diri tutmaya çalışıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi