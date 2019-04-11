Ersun Yanal: Risk almaktan çekinmeyin

Fenerbahçe’de derbi mesaisi yoğun bir tempoda devam ediyor. Ezeli rakibi Galatasaray’ı devirerek kötü geçen sezonun üzerine sünger çekmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik heyet tüm planlarını galibiyet üstüne yapıyor.

Maça etkili ve hızlı başlamayı planlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, oyuncuları ile yaptığı taktik toplantıda hücumda risk almalarını istedi. Erken gol bularak maçı sıkıntıya girmeden bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler taraftarının önünde etkili bir oyun oynamanın da peşinde koşacak.

Bunun içinde hücum konusu çok önemli. Teknik Direktör Yanal, kaleciden ileri uçtaki oyuncuya kadar herkese gol için gerektiğinde riske girmekten kaçınmaması talimatını verdi. Ancak bu şekilde rakibin dengesinin bozulabileceğini ve boşluklar bulunabileceğini belirtti.

Hava topları

Teknik heyete göre aksi taktirde rutin bir oyun anlayışı içinde sarı-kırmızılı takımın savunma yapması çok daha kolay hale gelecek.

Yanal’ın hücum planları içinde yan topların önemi de büyük. Özellikle Serdar Aziz ve Skrtel’in bu ataklarda etkili olacağını düşünüyor. Serdar bu konuda daha başarılı. Antrenmanlarda bu iki isme yapılacak ortalar ve korner atışları üzerinde duruluyor.

Teknik Direktör Ersun Yanal’a göre bu maçta Mehmet Ekici de kritik bir rol oynayacaktı. Çünkü attığı kritik pasların yanısıra serbest vuruşlardaki üstün yeteneği birçok maçta takıma gol kazandırdı. Oyunun sıkıntıya girmesi durumunda kilidi açacak isim olarak Mehmet Ekici gözüküyordu. Ancak Ekici kırmızı kart cezalısı. Şimdi antrenmanlarda duran topların nasıl kullanılacağı ile ilgili yeni çalışmalar yapılıyor.

Bekler içeri

Derbi planında en çok üzerinde durulan konulardan biri de beklerin hücuma katkısı. Yanal ısrarla iki bekin de ileriye hatta ceza sahasına kadar girmesi gerektiğini anlatıyor. Hasan Ali ve Isla’dan sürekli rakibi bu konuda zorlamasını istiyor. Zaten son Ankaragücü maçında Hasan Ali’nin attığı gol de bu şekilde geldi.

(Milliyet)