Ersun Yanal parolayı belirledi: Kazanamıyorsan kaybetme!

Fenerbahçe teknik heyeti, geride kalan 8. haftayı değerlendirdiklerinde daha yüksek puanda olmaları gerektiğini ifade etti. 9. haftaya girerken 14 puanla lider Alanyaspor’un üç puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler ilk sekiz maçı mercek altına aldı.

Takımın birçok istatistikte rakiplerinin önünde olduğu ancak bunu puan tablosuna yansıtamadığının özellikle altı çizildi. Bu nedenle eleştirilere rağmen iyi yolda olduklarını belirten Ersun Yanal ve ekibi aynı mücadele ve sistemle oynamaya devam edeceklerini vurguladılar. Teknik heyete göre puan tablosunda lider olunamamasında iki maç öne çıkıyor. İlki lider Alanyaspor ile deplasmanda oynanan mücadele. Takım öndeyken iki bireysel hata ile maçın kaybedilmesi puan durumunu etkiledi.

Puan önemi

Diğer önemli etken de Antalyaspor’un Kadıköy’de bulduğu erken golle maçı kazanması oldu. Teknik heyet bu iki maçın puansız tamamlanmasının büyük sıkıntı yarattığını belirtiyor. Bu iki maçtan sarı-lacivertliler en azından bir puan alsaydı şu an liderdi.

Bu nedenle Kadıköy’de ya da deplasmanda iyi oyun ya da kötü oyun olsun puan almanın şampiyonluk yolunda çok önemli olduğu vurgusu yapılıyor.

İşler maç içinde kötü gitse de son ana kadar mücadeleyi bırakmamak gerektiği belirtiliyor.