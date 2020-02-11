Ersun Yanal oyuncularıyla toplantı yaptı

Ersun Yanal, Trabzonspor yenilgisi sonrası gelen Alanyaspor beraberliği ile moralman çöken oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, iki maçta kaybedilen 5 puana rağmen zirveden kopmadıklarına dikkat çekti.

Yanal, “Bizim zorlu sürecimiz büyük ölçüde geride kaldı. Evet, artık kolay maç yok. Ancak yine de takımlar arasında güç farkı olduğu da bir gerçek. Puan tablosunda üst sıralarda yer alan takımlar birbirleriyle oynayacak. Evet, artık kolay maç yok. Sizin tek yapmanız gereken saha içinde kalıp, şampiyonluğa inanarak mücadelenizi sürdürmeniz. Ankaragücü ve Galatasaray maçlarından alacağımız 6 puan, önümüzü açacaktır” ifadelerini kullandı.