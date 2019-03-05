Ersun Yanal oyuncularına güveniyor

Beşiktaş derbisinde müthiş bir geri dönüşe imza atan, zorlu Çaykur Rizespor maçında da geriye düşmesine rağmen yine pes etmeyip kazanan Fenerbahçe, önümüzdeki 3 haftalık periyoda farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında 3-0 kaybettiği Rize’yi devirip rövanşı alan Sarı-Lacivertliler, sırasıyla karşılaşacağı Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü’nü de devirmek istiyor. İlk devredeki maçlarda Başakşehir ve Sivas ile berabere kalan Kanarya, Ankaragücü’ne 3-1’lik skorla mağlup olmuştu. Ersun Yanal ve öğrencileri, Rize’nin ardından önümüzdeki 3 maçta diğer rakipleriyle de hesabı kapatmak amacında.

'En iyilerden biri'

Ancak tecrübeli hoca için bu haftaki Başakşehir sınavının önemi çok daha büyük. Ersun Yanal, lidere karşı oynayacakları futbol ve alınacak galibiyetin takımı iyice ayağa kaldıracağını düşünüyor. Başarılı teknik adam oyuncularını, “Başakşehir bu ligin en iyi takımlarından biri. Biz, bu hafta büyüklüğümüzü ve gücümüzü bu maçta herkese göstereceğiz” sözleriyle motive ediyor.

Yusuf Dursun / FANATİK