Zajc’ı satış listesine koyan tecrübeli teknik adamın özellikle istediği isim ise Slavia Prag’ın yıldızı Tomas Soucek. Çekya Ligi’nin en iyi oyuncusu seçilen 24 yaşındaki millî oyuncu 52 maçta 19 gol, 3 gollük bir performans sergiledi. Hücum etkinliğinin yanı sıra ön libero ve stoper mevkilerinde de görev alabilen Soucek için sarı-lacivertliler Slavia’ya 5 milyon avro teklif etti. Ancak Çek ekibinin beklentisi 10 milyon avro. (Türkiye Gazetesi)