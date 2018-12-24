Ersun Yanal: Önümüzde önemli bir ara var

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı. Son olarak 12. haftada Alanyaspor maçında 3 puan alan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Akhisarspor karşısında mağlubiyet, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Antalyaspor'a karşı 1 puan aralak galibiyet hasretini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yanal'ın açıklamaları:

"2. yarıda hücum zenginliğimiz olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin kendine güvenerek oynaması gerekiyor. Kısa süre içinde oyunu yükseltip sonuca bağlamak oldukça zor."

"Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu."

"Önümüzde önemli bir ara var, bu aranın bize çok çok iyi geleceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz. Hepimizin keyif aldığı bir Fenerbahçe izleyeceğiz."

"Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez. Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde, şeklen de olmayacağız."

"Yönetimin aldığı bir karar var, bununla ilgili yeni bir karar alınacaktır. Biz bilgilendireceğiz."