Ersun Yanal: Onların stoperleri yok

Dev derbi için geri sayım sürerken, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli camianın beklentilerine cevap verebilmek için oyuncularının beynini yıkıyor.

Sezon başından beri yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakmaları gerektiğini belirten Yanal “Bu sene derbi kaybetmedik. Kadıköy’de 20 yıldır yenilmiyoruz” derken “Bu sefer de her şey bizim lehimize” vurgusuyla oyuncularından galibiyet istedi. “Galatasaray’a karşı Kadıköy’de psikolojik üstünlüğümüz var” ifadesinde bulunan tecrübeli teknik adam “Hem bu seriyi bozmak hem de şampiyonluk yarışından kopmamak için kazanmak isteyecekler. Ama bu durum onların üzerinde ekstra bir stres oluşturacak. Ayrıca taraftarımızla birlikte 12 kişi mücadele edeceğiz. Galibiyet için her şeye sahibiz” sözleriyle takımına moral aşıladı.

Nefes aldırmayın

Bulacakları bir erken golün Galatasaray’ın gardını düşüreceğini belirten Yanal, oyuncularına bireysel uyarıla yapmayı da ihmal etmedi. Galatasaray’ın eleştirilen golcüsü Diagne’nin derbide kendini göstermek isteyeceğini dikkat çeken Yanal, stoperlerine “Ona boş alan bırakmayacaksınız” uyarısı yaparken, adam paylaşımı konusunda da dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Luyindima ve Marcao’nun yokluğunu iyi değerlendirmeleri gerektiğini dile getiren Ersun Hoca, Moses ile Ayew’e savunma arasına girip defans kurgusunu bozma talimatı, orta sahaya da şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engelleme görevi verdi. Agresif ve hızlı bir oyun hedefleyen Yanal, Aslan’ın beyni Belhanda’yı kilitleme sorumluluğunu ise Tolgay’a yükledi. (Türkiye Gazetesi)