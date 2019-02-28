Ersun Yanal öğrencilerini uyardı!

Fenerbahçe’de, Vodafone Park’taki 3-0’dan yapılan tarihi geri dönüş herkesin dilinde. Futbolcular, bütün sohbetlerinde derbiyi konuşuyor. Bu durum, Ersun Yanal’ı fazlasıyla rahatsız etti. Başarılı teknik adam, bu duruma el koydu.

Yanal, dünkü antrenmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, “Beşiktaş’a karşı sahaya yüreğimizi koyduk ve müthiş bir iş başardık. Tüm taraftarlarımızı mutlu ettik. Ancak bizim için bu maç artık geride kaldı. Derbinin mutluluğu üzerimize bir ağırlık gibi çökmemeli. Rehavet tuzağına düşmeyin” ifadelerini kullandı.

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‘Önümüz açılır’

Rizespor maçının en az Beşiktaş karşılaşması kadar önemli olduğuna dikkat çeken Ersun Yanal, “Unutmayın, sezonun ilk yarısında bizi 3-0 yenen, şu anda o dönemden çok daha kaliteli ve formda olan bir takımla karşılaşacağız. Bu maçta puan kaybına tahammülümüz yok. Sizden derbide ikinci yarıda ortaya koyduğunuz futbolu, mücadeleyi, arzuyu bekliyorum. Rize’yi yenersek, önümüz açılacak” diye konuştu.

Endişesinde haklı

İlk yarıdaki sonuçlara bakıldığında, Ersun Yanal’ın endişesinde haklı olduğu ortaya çıkıyor. Fenerbahçe, ilk devrede kötü bir durumda çıktığı Beşiktaş maçında 1-0 yenik duruma düşmüş ancak 1-1’lik sonuçla sahadan ayrılmış ve çok iyi bir futbol sergilemişti.

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Ancak sonraki süreç kabus oldu. Kanarya, ertesi hafta Rize’ye 3-0 yenildi. 0-0 biten Başakşehir karşısında da iyi mücadele Fenerbahçe, ardından Sivas’la golsüz berabere kalıp, evinde Ankaragücü’ne yenildi ve Cocu gitti. Kanarya, 2-0’dan 2-2 yaptığı Galatasaray derbisi sonrası ise Alanya’yı 2-0 mağlup etti.

Yusuf Dursun